TIPIKAL sa marami ang bumili ng mga gamit na clone ng mga maharlika o mamahaling brand.

Ang marami kasi sa atin, ayos na ang mga clone kesa mag-invest pa sa mahal na gamit.

Pero hindi rin naman natin maiwasan na matawa sa mga pangalang ipinalit ng mga producer sa mga clone na binili natin.

Ang ilan, talagang malayo naman sa pangalan pero parehas ng logo habang ang ilan, binaligtad lang na pangalan ng luxury brand.

Pero paano kung ang ipinalit, hindi lang malayo kundi banal na banal!?

Ano kaya ang name ng bag ni ate?

Iyan ang bida sa isang viral TikTok video na ini-upload ni @hyzxcc kung saan napuno ng halakhak ang bonding ng mga magkakaibigan dahil sa natuklasang name ng clone bag ng kanilang sossy friend!

Imbes kasi na Prada ang name ng bag, naging holy name ito at pinalitan ng Padre! Oh ‘di ba, new name sa fashion industry ang peg!

Pati si ateng na may-ari, natawa na lang sa pagkabanal ng kaniyang bag!

Hindi rin nagpahuli sa kani-kanilang hirit ang mga netizen sa comment section!

“ Padre Damaso yata ‘yan p’re,” comment ni loverboidrence.

“The devil wears padre po HAHAHAHAHA,” aliw na saad naman ng isa na binase sa isang sikat na pelikula tungkol sa luxury brand.

“Dito sa China ang daming ganyan. One time, nakita ko na bag is Christmas Dior,” hirit pa ni Kathrina.

Umami nang nasa 5.5 million view ang nasabing branded bag at pinusuan na rin ng nasa 414k netizen!

Ikaw, keri mo bang bumili ng Padre? Comment na! (MJ Osinsao)