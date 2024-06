‘Eat Bulaga’ may belated Father’s Day drama

Pawang mga taga-Viva ang napiling bumida sa belated Father’s Day presentation ng ‘Eat Bulaga’ sa kanilang ‘Barangay Cinema’ na ‘Ang Lihim ni Mayor Manalo’, ha!

Sila ay sina Ruffa Gutierrez, Atasha Muhlach, at ang TikTok Superstar na si Yanyan de Jesus (20M followers).

Si Jose Manalo ang gaganap bilang Mayor Manalo — na siya rin namang nakasanayang tawag sa kanya sa ‘Sugod-Bahay’ segment ng ‘EB’.

Tatay ng bayan at tatay ng pamilya ang role ni Jose and as such, haharap siya sa maraming pagsubok kabilang na ang pagkakaroon ng anak na bading (Yanyan) at isang galing abroad (Atasha) na iba ang pananaw sa mga bagay-bagay.

“I was very excited kasi ito po ‘yong first time kong umarte na kasama ang JoWaPao (Jose, Wally, and Paolo),” sey ni Atasha sa pa-teaser ng telecine.

Parehas lang daw sa real-life niya ang kanyang role in the sense na Inglesera at galing-Tate. But of course, bibigyan siya ng mga problemang relatable pa rin sa Pinoys.

“It’s about acceptance, accepting one’s child, accepting everything that person is,” tsika naman ni Ruffa about her role bilang asawa ni Mayor Manalo.

“May goal kayo sa buhay pero di n’yo magawa dahil maraming nagho-hold back sa inyo,” patikim naman ni Yanyan sa palabas. “Pero as Junjun, hindi niya

hahayaang mangyari ‘yon. Ipaglalaban niya kung ano pangarap niya, kung ano goal niya sa buhay at kung sino siya.”

Sa Sabado na, June 29, mapapanood sa ‘Eat Bulaga’ ang ‘Ang Lihim ni Mayor Manalo.’

Ano kaya ang lihim? Hindi kaya beki rin si Jose? (Anna Pingol)