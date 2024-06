Sino raw itong dating opisyal ng gobyerno ang walang sawa sa pagbisita sa mga massage parlor?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kung dati raw ay malimit ang ex-government official sa spa na matatagpuan sa hotel, ngayon naman ay okay lang sa kanya kahit sa hindi mamahalin na establisimyento.

Hindi guwapo itong dating opisyal ng gobyerno kundi parang kontrabida sa pelikula, ‘yun bang tipo ng rapist sa kanto.

Mataas na puwesto ang dating hinawakan nito sa gobyerno at maraming koneksiyon. Dahil malaki ang suweldo, sisiw lang sa kanya ang bayarin sa spa, pati na ang extra service.

Hindi raw ito pumapasok sa spa na walang extra service as in kailangang may happy ending sa masahistang magseserbisyo sa kanya.

Depende sa mood, kung minsan ay ispakol o bati¬bot lang ang hinihirit. Kung minsan naman, buko juice ang trip ng ating bida. May pagkakataon naman na chukchakan na ang extra service nito.

Ang problema lang kasi kapag tsuktsakan na, siguradong mapipisa ang masahista dahil sa laki ng ating bida kapag ito ay umibabaw.

Pintahan n’yo na. Ang dating government official na walang sawa sa pagbisita sa spa ay minsang nagpa-hairstyle katulad sa ‘Mad Max.’