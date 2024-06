Dahil walang sariling bahay: Lolit Solis ‘di hinahamak si Paolo Contis

Naaaliw si Manay Lolit Solis sa mga pakialamera na nagsasabing hinahamak niya ang alagang si Paolo Contis kapag sinasabi niyang wala pa itong sariling bahay hanggang ngayon.

Pero sabi nga ni Manay Lolit, concerned lang siya kapag sinasabi ang bagay na iyon.

Dahil totoo naman daw na tanging si Paolo na lang sa kanyang mga alaga ang hindi pa nakakapagpundar ng bahay at lupa.

“Bakit, totoo naman, ha?! ‘Yung iba lang kasi, kapag sinasabi ko na wala pang naipupundar na bahay at lupa si Paolo, akala na hinahamak ko na siya. Gusto ko lang naman na magkaroon na siya ng sariling bahay at lupa, ‘noh?!

“Hindi panghahamak ‘yon, ‘noh?! Mismong si Paolo, naiintindihan ‘yon. Hindi ako naninira, ha!” madiing pahayag ni Manay Lolit.

Maraming beses na raw kasing nag-down payment si Paolo para sa mga condo, na ang ending ay nababalik din daw sa developer dahil hindi na tinutuloy ng kanyang alaga ang pagbabayad.

“Si Paolo kasi, nasanay na na nakatira sa nanay niya. Mas comfortable siya sa ganun. Pero maraming beses na siyang nag-down payment sa mga condo unit, na nauuwi lang sa wala.

“Mas gusto niya na sa nanay niya siya nakatira. Mas okey siya sa ganun.

“Ako naman, mas gusto ko na sana magkaroon na siya ng sariling bahay at lupa. Na sana in the near future na. Kailan pa siya bibili ng bahay at lupa, kapag 90 na siya?”

At ang mga ganung sinasabi raw ni Manay Lolit ay payo lang niya kay Paolo at hindi raw sila mauuwi sa pag-aaway!

‘Yun na! (Jun Lalin)