Ipapa-blacklist ng Department of Agriculture (DA) ang ilang importer ng produktong agrikultura dahil sa pagkakasangkot sa smuggling.

“You will see in the next few months, ma¬rami akong iba-blacklist na kompanya,” paglalahad ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga reporter.

Ayon kay Laurel, nag-iipon lang sila ng mga ebidensiya para makasuhan ng economic sabotage ang mga importer na sangkot sa smuggling.

“The government is doing everything to fix the situation. But these smugglers are destroying industry by undercutting everybody because of the illegal acts,” saad ng DA chief.

Binanggit ni Laurel na kabilang sa ipapa-blacklist ay isang rice importer, dalawang fish importer, at isang sugar importer. Binawi na rin ng kalihim ang inisyung sanitary and phytosanitary import clearance (SPSIC) ng isang rice trader sa Batangas.

“Nahuli namin na pagpasok ng bigas, 20% lang iyong ide-declare,” ani Laurel.

Idinagdag pa ng DA secretary na naghihigpit na sila ngayon sa deklarasyon ng SPSIC.

“Gumawa ako ng bagong rule na kapag umalis iyong barko mula sa origin, after 24 hours, kailangan i-declare nila by email to BOC, to us, to DA-IE (Department of Agriculture-Inspectorate and Enforcement),” ani Laurel.