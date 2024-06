Cindy Miranda broken hearted kaya nangayayat

Hindi ikinakaila ni Cindy Miranda na marami ang nakakapansin ng pagpayat niya.

May iba pa raw na nagsasabing may anorexia nervosa siya, na isang eating disorder.

Pero sabi ni Cindy, hindi naman daw eating disorder ang problema niya kaya nangayayat siya. Broken hearted daw siya.

May isang relasyon daw siya, na tumagal ng dalawa taon, at nang maghiwalay siya ng lalaking pinakamamahal niya, nagsimula na siyang mangayayat.

Ang maganda kay Cindy, hindi niya ikinakaila ang naging problema niya. Na sobra nga siyang nangayayat, na hindi nga bagay sa kanya.

Pero ngayon daw, nagkakalaman na siya. Na nag-gain na nga siya ng weight.

“Hindi naman anorexia. Nangayayat talaga ako dahil naging heart broken. Nagka-problem talaga ako nung maghiwalay kami ng boyfriend ko for two years.

“Pero okey na naman ako ngayon. Naka-recover na ako sa hiwalayan namin. Tanggap ko na ‘yon.

“Saka nagkakalaman na ako. Nag-gain na ako weight. Okey na. Tama na itong nadagdag sa timbang ko. Kasi kung magdadagdag pa ako ng timbang, sobra naman akong lalaki sa screen.

“Sa pelikula o TV kasi, lumalaki tayo. Nagge-gain tayo ng 10 pounds. So okey na ako sa timbang ko ngayon,” tsika ni Cindy.

At ngayon nga, masayang-masaya si Cindy lalo na at binigyan siya ng Viva Films ng isang horror movie, ang ‘Kuman Thong’.

Dream come true nga raw ang pelikulang ito dahil mahilig talaga siya sa mga horror movie.

“Kahit mag-isa ako sa bahay, kahit madaling araw, nanonood ako ng horror movies. Hindi ako matatakutin. Nang sabihan ako ng mga boss ko sa Viva na may gagawin akong horror movie, sobrang natuwa ako.

“Tapos nga sa Thailand pa ang shooting namin at si Xian Lim pa ang direktor namin. So happy talaga,” tsika ni Cindy.

Natuwa rin si Cindy dahil may collaboration ang Viva at dalawang restaurants, ang Botejyu, Wing Zone. Na kapag kumain nga roon, may libreng tickets para mapanood ang ‘Kuman Thong’.

“Ang saya nga. Kasi kapag kumain ng worth P2,000 sa Botejyu, may two tickets na libre. Sa Wing Zone naman, P900 at may isang libreng ticket na para mapanood ang ‘Kuman Thong’. Ang saya lang, mas maraming makakapanood ng movie namin,” tsika pa ni Cindy.

So bongga! (Jun Lalin)