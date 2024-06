Chinese coach Chen Gang bagong mentor ng NXLed

NAKATAKDANG iparada ng nagpapalakas na NXLed Chameleons ang isang premyadong Chinese coach si Chen Gang na gigiya dito sa nalalapit na ikalawang komperensiya ng Premier Volleyball League.

Ito ang napag-alaman sa isang mapagkakatiwalaang impormante sa Chameleons kung saan inibunyag nito na hindi ang Japanese na si Takayuki Minowa, na program director ng magkapatid na Akari Chargers at NXLed ang siyang hahawak sa Chameleons.

Sinabi ng source na ang mahusay na Chinese coach ay kilala sa mundo ng volleyball sa taguri na “scenery.”

Dati itong mahusay na court general noong kasagsagan ng Chinese men’s volleyball team na mataimtim na nagawa na mapagsama-sama at mapasigla ang China bilang isa sa powerhouse na bansa sa sport na volleyball.

Pinangunahan nito ang Bayi Youth Men’s Volleyball Team upang talunin ang maraming A-A team, at lumikha ng mga magandang kuwento na hindi pa nagagawa noon o mula noon.

“He is a veteran member of the Chinese men’s volleyball team by the name of Chen Gang,” sabi ng source.

Base sa website, si Chen Gang ay isang senior coach sa mundo ng Chinese volleyball, na may mataas na postura at puno ng ideya at nakikita pa rin niya ang hitsura ng sorpresa sa court noon.

Si Chen ang pangunahing assistant attack ng Chinese men’s volleyball team noong kasagsagan nito, at nanalo sa 1979 Asian Championship kasama sina Wang Jiawei, Shen Fulin at Hu Jin habang personal niyang napanalunan ang “Best Blocking Award”.

Sa mga panahong iyon ay bitbit ng Chinese men’s volleyball team ang lakas at antas para sa nangungunang tatlo sa mundo, at sunod-sunod na napanalunan ang ikalimang puwesto sa World Cup at ang ikapitong puwesto sa World Championships na kinilala bilang pitong “mandirigma.”

Si Chen Gang ay beteranong pambansang manlalaro ng Chinese men’s volleyball team at ang dating head coach ng men’s volleyball squad ng Bayi. (Lito Oredo)