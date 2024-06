HUWAG isnabin ang sardinas dahil tiyak na tutulo ang laway mo kapag binonggahan ang plating nito na ala five- star hotel ang datingan.

Sosyal dahil mukhang yayamanin!

Aliw at paghanga ang natanggap ng isang nakakatuwang post ng simpleng sardinas na dinaan sa magandang plating para magmukhang ‘Steamed Boneless Fish with Tomato Sauce Coated with Chili.’

Bentang-benta sa mga netizen ang naging presentation ng isang piraso ng sardinas na galing sa de lata at pinatungan ng isang dahon para magmukhang shala.

Tulad din ng mga inihahain sa mga fine dining restaurants pinalamutian din ito ng ilang patak ng sauce para sumosyal.

“’Yung dahon ng bayabas ang nagdala”

“Sosyal nga naman ang arrive ha ok ‘yan”

“Ang ganda ng plating, pang-international!”

“Aakalain mo bang mahigit P20 lang presyo ng isang lata niyan?”

“Hmm yummy taob ang kaldero rito”