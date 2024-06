Bela Padilla balik ABS-CBN

Naglalabasan na ang mga teasers ng pagsulpot ni Bela Padilla sa political drama series ng ABS-CBN na ‘Pamilya Sagrado.’

Gumaganap siya doon bilang kapatid ng bidang babae na si Shaina Magdayao.

Unknown to many, three months ago pa nakapag-taping si Bela. May Instagram post na siya about it although hindi siya nagbigay ng detalye.

Sa nasabing IG post, makikita ang special video edit kung saan binubuhat-buhat siya ng bidang si Piolo Pascual sa iba’t ibang pagkakataon. Kita sa background ang mga pine trees.

Giveaway clue na sa Baguio kinunan ang mga videos. Baguio ang setting ng serye.

Base naman sa isang TikTok post, tila matagal nawala sa piling ng pamilya ang role ni Bela na noong bumalik ay dala pa rin ang galit sa ama (played by Joel Torre) at mukang damay sa kanyang poot ang kapatid (played by Shaina).

Ito ang magsisilbing comeback project ni Bela sa ABS- CBN at pagbabalik-teleserye na rin after five years. Huli siyang napanood sa teleseryeng ‘Sino Ang May sala? (Mea Culpa)’ noong 2019. (Anna Pingol)