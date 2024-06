Inaasahang iaanunsiyo ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. bago matapos ang linggong ito ang magiging bagong kalihim ng Department of Education kapalit nang nagbitiw na si Vice President Sara Duterte.

Sinabi ng Pangulo na masusing pinag-aaralan na ngayon ng Palasyo ang mga dapat gawin sa DepEd dahil hindi hahayaang mabakante ang posisyon lalo na at mahalaga ang papel ng ahensiya.

“I will probably be able to, I would like to be able to announce the appointment of the DepEd Secretary by the end of the week,” anang Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na minamadali na nito ang paghahanap sa ipapalit sa binakanteng puwesto ni VP Sara at ikinukonsidera rito ang kakayahan at expertise ng mapipiling bagong DepEd secretary.

“We cannot leave it open. Important ‘yung trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang na walang secretary,” dagdag ng Pangulo.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na walang ibi¬nigay na dahilan si VP Sara sa pagbibitiw nito sa DepEd.

“She didn’t give any reasons. I asked her, are there any particular reasons she has chosen to resign from the Department of Education and the NTF ELCAC, she said “‘wag na lang nating pag-usapan” so I did not force the issue,” wika ng Pangulo.¬ ¬(Aileen Taliping)