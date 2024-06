Annabelle Rama noon pa buking relasyong Ruffa-Bistek

Nakakaloka ang ibang netizens!

Dahil nai-share nga ni Ruffa Gutierrez na pati ang nanay niyang si Annabelle Rama ay nagulat na umamin na siya sa relasyon nila ni former Quezon City Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista, kaya inakalang hindi alam ni Bisaya na boyfriend ng anak ang actor-politician.

Nang kausap nga namin ang nanay ni Ruffa, talagang ‘tumalak’ siya.

“Anong hindi ko alam? Siyempre noon ko pa alam. Nagulat nga lang ako na biglang umamin si Ruffa kaya tinanong ko siya.

“Pero feeling ko umamin si Ruffa dahil may isang taong palagi na lang nagtatanong kung may relasyon pa ba sina Ruffa at Herbert. So para siguro tumigil na ang taong ‘yon, umamin na lang si Ruffa,” tsika ni Bisaya.

Obvious naman kasi talaga ang relasyong Ruffa-Bistek dahil sa lahat ng family gatherings ng pamilya Gutierrez ay hindi nawawala ang actor-politician, ha!

In fairness din, lahat naman ng mga nangyayari kay Ruffa ay ikinukuwento niya sa kanyang nanay.

At sa mga nagtatanong din sa amin kung alam ba namin noon pa ang relasyon ni Ruffa kay Bistek, of course, a big YES ang sagot namin, ha!

Madalas nga kapag kakuwentuhan namin si Ruffa ay nababanggit niya na kaaalis lang ni ‘Mayor’.

Kahit naman sa mga malalapit na kaibigan niya ay hindi inilihim ni Ruffa ang relasyon nila ni Bistek, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)