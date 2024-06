‘YUNG sitting pretty ka sa trono habang jumejebs tapos nalimutan mong wala na palang sabon sa banyo. Ang ending, tinawag mo ang ermat mo gamit ang mikropono para sabihing pakidalhan ka ng sabon dahil tapos ka nang umebak!

Ito ang ganap ng isang bagets na pumasok ng banyo at habang ginagawa ang ritwal niya ay doon lang niya narealize na kulang siya sa panghugas!

Kaya naman halos mapatid na ang litid niya sa kakatawag sa mga tao sa labas ng banyo maabutan lang ng kailangan.

Minsan nga, kahit nasa pagligo ay ganito ang nangyayari! Kaya naman nakahanap ng paraan ang isang lalaki para madalian siya sa pagtawag sa kaniyang ina!

Iyan ang chika sa video ni @jerge_belmonteh sa kaniyang TikTok video na umani nang 1.8 million view!

Sa kaniya ngang video, makikita na habang jumejebs, kinuha niya ang kaniyang mic at doon ay tinawag ang kaniyang ina para humingi ng sabon!

“Pov: mic as a life saver,” caption ni Jerge sa kaniyang video.

Dinumog naman ng mga nakakatawang comment ang nasabing video dahil sa nakakatawang eksena na ito.

“Pati kapitbahay gising…,” komento ni Ren.

“ Straight to the point,” aliw na saad ng isa pang netizen.

“Bibili na nga ako ng mic,” dagdag naman ni Moya.

“Life hack,” dagdag pa ng isang chikadora sa comment.

Pinusuan na rin ng nasa 338k netizen ang nasabing video ni bagets! Ikaw, keri mo ba magdala ng mic sa banyo at gamitin kapag may kailangan ka? Comment na! (MJ Osinsao)