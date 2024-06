Alex Eala isang kembot na lang para sa main draw ng Wimbledon

KUMAKATOK muli ang 2022 US Open Junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala sa pagtatala nito ng kasaysayan para sa Pilipinas sa paglapit sa kailangang isang panalo para makatuntong sa Wimbledon main draw sa pag-upset kay Tamara Zidansek ng Slovenia, Miyerkoles ng gabi, sa women’s singles’ qualifiers ng 2024 Wimbledon Tennis Championships sa grass courts ng All England Lawn Tennis and Croquet Club sa London.

Biinalewala ng 19-anyos na Globe ambassador at World No. 162 na si Eala ang kawalang kasanayan sa grass court upang humabol sa huling dalawang set matapos mahirapan sa unang laro bago tuluyang pinatalsik sa torneo ang 14th seed na si Zidanšek, 1-6, 7-6 (11-9), 6-3.

Pinilit pa ng 26-anyos na 2021 French Open semifinalist na si Zidansek na habulin si Eala sa ikatlong set subalit hindi na nito napigilan ang Asian Games double bronze medalist na angkinin ang panalo na naglapit dito para sa pagtuntong sa main draw ng Wimbledon Open.

Habang isinusulat ang balitang ito Huwebes ng gabi ay sumasagupa na si Eala laban sa 23-anyos na si Lulu Sun ng New Zealand na bitbit ang No. 123 ranking sa singles at No. 220 sa doubles.

Sakaling magwagi sa kanyang sunod na laban ay maitatala ni Eala ang bihirang kasaysayan bilang unang Filipina na nakausad sa Wimbledon main draw.

Halos isang buwan na ang nakalilipas nang nabigo si Eala masungkit ang krusyal na panalo sa huling round ng French Open qualifiers, na pumigil sa inaasam nitong panibagong kasaysayan.

Huling tinalo ni Eala, na nagawang umakyat sa pinakamataas nitong ranking na No. 157 sa mundo, ang 27-anyos na si Jessika Ponchet ng France sa mahigpit na dalawang set, 7-6(1), 6-4, nitong Martes, Hunyo 25, sa opening round. (Lito Oredo)