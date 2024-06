Alden Richards sini-ship sa collab kay Sarah Geronimo

Bet ng fans ni Alden Richards na si Sarah Geronimo na raw sana ang susunod na leading lady ng kanilang idolo.

Hindi pa man nagsu-shooting sina Alden at Kathryn Bernardo ng inaabangang reunion movie nila na ‘Hello, Love,Again’ ay nag-iingay na naman ang followers ng aktor sa X.

Sini-ship na nila agad ang Sarah-Alden tandem sa susunod na movie project ng aktor.

Agad itong pinusuan ng netizens at obvious na super excited sila sa nasabing proyekto.

Mukhang posible naman itong mangyari dahil nakikipag-collab na rin naman si Alden sa Viva Films, kung saan under contract ang Popstar Royalty.

Bukod sa pagko-co-produce ng pelikulang ‘Out Of Order’ with Viva Films, siya rin ang bida at direktor ng pelikulang ito, na kung saan si Heaven Peralejo ang kanyang leading lady.

Bongga ni Alden if matutuloy ang movie niya with Sarah. From Bea Alonzo (na naging co-star niya sa isang serye ng GMA-7) and Kathryn, to Sarah naman.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)