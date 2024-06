AC Yap susubukang sumampa sa 2025 World Combat Games

Macau, China – Maituturing na isa sa mga panibagong arsenal ng Pilipinas Sambo si 2024 Paris Grand Prix Sports Sambo titlist Aislinn “AC” Yap na sasabak sa unang pagkakataon sa women’s combat sa 2024 Asia-Oceania Sambo Championships ngayong darating na weekend na gaganapin sa Forum de Macau Stadium upang masubukang makasuntok ng silya patungong 2025 World Combat Games.

Gagawin ng 26-anyos na Psychology graduate ang kanyang buong makakaya upang makapagbigay ng karangalan para sa bansa at sa koponan, kahit na hindi pa gaanong gamay at bago pa lamang sa larangan ng striking matapos ang 18-taon na paglalaro ng judo at sports sambo.

Puntirya ng 2024 Dutch Open titlist at Judo National Open double gold medalist na makapag-ambag nang husto sa national squad sa abot ng buong makakaya upang makapagkuwalipika sa 2025 World Games, at preparasyon na rin sa darating na 6th Asian Indoor Martial Arts Games (AIMAG) sa Nobyembre sa Bangkok, Thailand.

“Bagong field ara sa akin kasi itong striking and unti-unti kong nakukuha iyung submissions, grappling and wrestling na style, though matagal na namang plano at nagte-training, eto iyung first time na may susubok ako ng bago. Siyempre kabado pero, with the help of my teammates and coaches, panatag ang loob na may laban akong maipapakita,” pahayag ni Yap kahapon sa Abante Sports.

“Since sabi naman na before pa, na mag-combat, noong una takot kasi bago sa akin, for the longest time, judo lang ginagawa ko, two years nilagyan ng wrestling elements, tapos another two may striking na, I am feeling excited na mag-try ng bago.”

Aminado ang dating three-time UAAP champion mula sa University of Santo Tomas Lady Judokas na magagamit nito nang malaki ang kanyang malawak na kaalaman sa combat mula sa mga napag-aralang throwing techniques.

“Hindi ko man gamay o hindi pa pulido iyung striking ko, siguro based on observation last Asian Oceania, malaki pa rin iyung judo element sa combat,” eksplika ni Yap, matapos na mapagwagian ang tansong medalya sa women’s under-80kgs sa 2023 edisyon ng Asia-Oceania championships. (Gerard Arce)