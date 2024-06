AbanTV – News | Hontiveros pinahahanap sa NBI isa pang Alice Leal Guo

Hiniling ni Senate Committee on Women's Children Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Hontiveros ang National Bureau of Investigation (NBI) na hanapin ang isa pang o ang tunay na Alice Leal Guo matapos na makakuha ng dokumento ang senadora mula kay NBI Director Jaime Santiago na may isa pang kapangalan ni suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Leal Guo na nasa record ng NBI. Ipinakita ni Hontiveros sa pagdinig ng Senado ang kanyang nakuhang records sa NBI na may isa pang kapangalan ni Mayor Guo na base sa records ng NBI na magkapareho sila ng kaarawan ni Mayor Guo na July 12, 1986 subalit magkaiba ang mukha. Nakalagay na address kay Mayor Guo ay sa Virgen Delos Remedios, Bamban, Tarlac, samantalang ang address naman sa kapangalan niya ay Kalantiaw St. Project 8 Quezon City. #Teletabloid #NewsPH #nbi #aliceguo #risahontiveros

