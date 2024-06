IBINUNYAG ng World Health Organization (WHO) na 7% ng kabuuang populasyon sa mundo ay dumaranas ng alcohol use disorder at pagkasugapa sa alak.

Ayon sa organisasyon ang pitong porsyento ay katumbas ng 400 milyong katao.

Sinabi ng grupo na 209 milyon dito o katumbas na 50% ay mga nakadepende na o sugapa sa alak.

Nagbabala ang WHO na malaking banta sa kalusugan ng tao ang pag-inom ng alak dahil posible itong humantong sa sakit sa puso at atay.

Maaari rin anila itong magpalala sa iba pang sakit na dinaranas ng tao.

Mula sa mahigit 200 milyon na nakadepende sa alak, 3.7% dito ay mga matatanda.