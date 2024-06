Hangad ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na matupad ang pangarap nito na wala nang magugutom na Pilipino bago matapos ang kanyang termino.

Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Walang Gutom Awards nitong Miyerkoles nang umaga sa Malacañang kung saan pinaran-galan ang mga barangay, bayan at mga lalawigan na nagsulong ng mga inisyatiba upang malabanan ang kagutuman at matiyak ang food security sa kani-kanilang lugar.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na sisikapin niya sa ilalim ng kanyang administrasyon na hindi na makaranas ng gutom ang mga miyembro ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga programa ng gobyerno na tutugon sa kahirapan.

“Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. This is my dream, no hungry Filipino” anang Pangulo.

Dahil dito, nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensiya ng gobyerno, pribadong sektor, sa international community at sa mamamayan na magtulungan upang matupad ang mithiing ito para sa mga Pilipino.

Binigyang-diin ng Pangulo na malaki ang magiging papel ng mga lokal na pamahalaan upang matupad ang hangaring “walang gutom” pagsapit ng 2027 dahil ang mga ito ang nakakaalam kung sino-sino ang mga dapat na matulungan sa food stamp program ng pamahalaan. (Aileen Taliping)