PINALAYA na mula sa maximum security prison­ sa Belmarsh sa Great Britain ang founder ng Wikileaks na si Julian Assange matapos ang 12 taong pagkakakulong dahil sa kasong pang-eespiya sa Amerika.

Pinayagan ng korte na makapagpiyansa siya nang pumayag siyang magpasok ng guilty plea sa felony charge na may kinalaman sa isiniwalat niya sa kanyang website na katiwalian at iba pa umanong sikretong military document ng US sa giyera nito sa Iraq at Afghanistan.

Marami ng nailathalang artikulo ang Wikileaks­ tungkol sa mga nangyayari sa iba’t ibang bansa pero tanging ang US lang sa ilalim ng lide­rato ni dating US President Donald Trump ang naghabla sa kanya ng 17 bilang ng paglabag sa Espionage Act noong 2019.

Ngayong araw, haharap si Assange sa korte sa Saipan na isang US Pacific territory para sentensyahan ng 62 buwang pagkakakulong na tapos na niyang pagdusahan.

Babalik din siya agad sa Australia pagkatapos ng hearing sa Saipan.

Ikinatuwa rin ng asawa ng Wikileaks founder na si Stella ang paglaya ng una na sa simula ay inakala lang aniya niyang magandang pana­ginip.