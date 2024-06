Title defense fight ni Melvin Jerusalem kasado sa ‘Pinas

IKAKASA na ang unang pagdepensa sa korona ni reigning at nag-iisang Filipino world boxing champion sa kasalukuyan na si Melvin “Gringo” Jerusalem sa bansa sa Setyembre kontra kay Mexican fighter Luis Angel “Flechita” Castillo Soto para sa World Boxing Council (WBC) minimumweight title.

Aalamin pa kung gaganapin ang bakbakan sa Maynila, Masbate o sa General Santos City sakaling mapagkasunduan ng MP Promotions na pinamumunuan ng nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao at president Sean Gibbons ang pinal na paggaganapan ng naturang world title fight.

Tatangkain ng 30-anyos na tubong Manolo Fortich, Bukidnon na maipagtanggol ang korona sa unang pagkakataon matapos mapagwagian ang titulo kontra Japanese Yudai Shigeoka sa pamamagitan ng 12-round split decision noong Marso 31 sa International Conference Hall sa Nagoya, Japan.

“Quality world boxing title will be coming soon to the Philippines, and Melvin Jerusalem, our present world champion, will be a main part of it,” pahayag ni Pacquiao patungkol sa napipintong title defense ni Jerusalem. “It’s a great timing that he is holding one of the most prestigious world boxing titles — the WBC.”

Minsan nang nabigo si Jerusalem na mapangalaan ang kanyang korona matapos mawala ang World Boxing Organization (WBO) mini flyweight title laban kay Oscar “El Pupilo” Collazo ng Puerto Rico sa seventh-round technical knockout loss noong Mayo 27, 2023 sa Fantasy Spring Casino sa Indio, California dulot ng kakulangan sa adjusment sa panahon at time zone sa Amerika.

Itinuturing namang delikadong katunggali ang undefeated na 26-anyos na Mexican boxer na mayroong 21 panalo mula sa 13 knockouts at isang draw na galing sa 10-round unanimous decision panalo laban kay Miguel Angel Herrera noong Nobyembre 3, 2023 sa Aguascalientes, Mexico.

“For pride and country this is surely a Filipino thing because long enough everytime a Filipino becomes a world champion, he’s really obliged to go to defend their belts at enemy’s territory,” saad ni Gibbons, na pinaplantsa pa ang pinal na petsa ng laban kasunod ng napagkasunduan nina WBC President Mauricio Sulaiman sa pagdalaw nito sa bansa nitong nagdaang Marso.

“So Jerusalem is our last remaining hope at the moment, he is our only reigning Filipino world champion, and we need this fight to happen in the Philippines.” (Gerard Arce)