Tanggalin na yung pribilihiyo ni Sara

Ngayong kumalas na si Vice President Sara Duterte-Carpio sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat siguro ay alisin na ang mga pribilihiyo na kanyang tinatamasa.

Isa sa mga pribilihiyo na pinabayaan si Sara ng Bongbong administration na kunin kahit ‘di naman binigay sa kanya ay ang pagtatag ng Vice Presidential Security Group (VPSG).

Itinatag mismo ni Sara ang VPSG na walang pahintulot kay BBM. Basta na lang niya itong itinatag.

Alam ba ninyo kung ilang sundalo ang miyembro ng VPSG? Mga 500, equivalent to one battalion!

Noong panahon ni Leni Robredo bilang vice president kay President Digong, iilan lang ang kanyang security at hindi siya umangal.

Alam ni Sara ‘di papalag si BBM dahil siya raw (sabi ng kanyang mga supporters) ang nagpapanalo kay Bongbong bilang presidente.

Kung siya raw (sabi ng kanyang mga supporters) ang tumakbo ng pagka-Pangulo ay tiyak na panalo siya. Pero pinagbigyan lang daw niya si BBM.

Kaya nang siya naupo bilang Pangalawang Pangulo hindi siya nag-atubili na kunin ang mga pribilihiyo na dapat ay sa Pangulo lamang.

Isang halimbawa na lamang ay ang paghingi niya ng intelligence and confidential funds para sa Office of the Vice President at sa kanyang puwesto bilang Secretary of Education kahit na wala namang intelligence functions ang dalawang opisina.

Dahil kaalyado ni Bongbong ang Kamara de Representantes ay pinagbigyan si Sara sa kanyang hiningi na intelligence and confidential funds.

Sa kabutihang palad para sa bansang Pilipinas, kinuwestiyon si Sara kung saan napunta ang pera at ‘di siya makasagot kung paano niya ginastos.

Sara Duterte-Carpio is a spoiled brat. What she wanted with her father Digong she got.

Takot si Digong kay Sara dahil kakampi ito ng kanyang estranged wife na si Elizabeth Zimmerman.

Noong pangulo pa si Digong ay ilang beses na tinuligsa ni Sara ang kanyang ama sa publiko. Hindi makakibo si Digong.

Naalala ko pa nang bumisita ako kay Digong sa kampo ng Presidential Security Group kung saan pinaparada niya ang kanyang mga big bikes. Mahilig si Digong sa mga high-speed, high-powered motorcycles kasi siya’y isang rider.

Umangal si Digong sa akin na kinumpiska ni Sara ang kanyang mga motorsiklo sa Davao City at pinamigay kung kanino o pinagbili.

Nang tinanong ko si Digong kung bakit hindi siya nagalit, napangiti na lang siya.