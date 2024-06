Sey niyo Alden, Dingdong, Dennis? Ruru Madrid karapat-dapat na sa ‘primetime king’ title

Karapat-dapat na bang tawaging ‘primetime king’ si Ruru Madrid? Siya na ba ang mas may karapatang pumalit, o humawak sa posisyon na `yon, nina Alden Richards, Dingdong Dantes at Dennis Trillo?

“Wala po ako sa posisyon para magsalita tungkol diyan. Grabe po `yan.

“Pero ang masasabi ko lang, isa akong manggagawa ng GMA-7, na mabuti ang hangarin, na 100% ang dedication, hindi lang para sa network, kundi para sa mga tagasuporta ng network,” sabi ni Ruru.

Pero sabi nga kasi, si Ruru nga raw ang isa sa mga nagpahirap sa kalaban, lalo na kay Coco Martin. Na totoo naman, na ilang beses na nga silang nagtatapat ni Coco ng serye, mula pa sa ‘Lolong’ noon, hanggang sa ‘Black Rider’ ngayon, ha!

At yes, nakikipagpukpukan talaga si Ruru kay Coco pagdating sa rating. So, keri na bang tawagin siyang ‘the other primetime king’?

“Mahirap po ‘yan. Like never ko rin namang inisip na ganiyan ako.

“Of course, nandiyan sina Alden, Kuya Dong, Kuya Dennis. Marami pang mas nauna sa akin, na tinitingala ko talaga. Basta ako, manggagawa lang ako, na may paninindigan at dedikasyon sa trabaho,” saad pa rin ni Ruru.

Anyway, ramdam na ramdam nga ang dedikasyon ni Ruru sa trabaho. Na kahit matitinding stunts, ginagawa talaga niya.

“Basta itong ‘Black Rider’ hindi namin ito tatapusin nang ganun-ganun lang. Parang ‘Lolong’ din ito na magkakaroon ng another season. Level up talaga ang gagawin namin. Kung maaksiyon noon, mas gagawin pa naming maaksiyon.

“Siguro this time, gagawa ako ng eksena na mag-sky diving ako. Hindi ko pa nagagawa `yon sa buong buhay ko. So, gusto kong ipakita `yon sa ‘Black Rider’,” saad pa rin ni Ruru.

Anyway, malayo na nga ang narating ni Ruru, na aminadong nagmula sa hindi masaganang pamilya. Na sabi nga niya, gagawin niya ang lahat para maiahon sa hirap ang kanyang pamilya.

“Ayoko nang bumalik sa kung nasaan kami dati. Hindi naman kami sobrang hirap talaga. Kasi never naman pinaramdam ng magulang ko sa amin na mahirap kami. Pero alam ko na mahirap kami.

“Elementary to high school, hindi ako private school, na pinaaral lang ako ng Tita ko. May mga times na gusto kong kumain ng french fries, pero hindi ko mabili, kasi wala kaming pera.

“Mayaman kami sa kaibigan, mayaman kami sa pamilya, mga kapatid ng tatay ko, marami sila, tumutulong sila. Pero `yun nga pinagpapasalamat ko sa nanay at tatay ko, never nilang pinaramdam na mahirap kami,” kuwento ni Ruru.

Sa ngayon nga ay nakabili na siya ng lote na pagpapatayuan ng magarang bahay para sa pamilya niya. At siyempre, isusunod na rin niya ang mga plano para sa future niya, o nila ni Bianca Umali.

Bongga!