Ruffa Gutierrez nag-b-day sa Singapore

Noong Monday ang birthday ni Ruffa Gutierrez.

Hindi naman niya ikinakaila na golden girl na siya, pero marami ang nagugulat at ang akala nga kasi nila ay nasa late 30s lang ang ate nina Richard at Raymond Gutierrez.

Sabi nga ng ibang tagahanga ni Ruffa, 50 is the new 40 daw dahil ganun lang ang dating ng beauty ni Ruffa.

Anyway, ngayong Huwebes ay may birthday dinner si Ruffa sa Singapore.

Intimate lang iyon dahil ilan sa mga kaibigan niya ang nagdesisyon na magpunta sila sa Singapore para i-celebrate ang kanyang birthday.

“Small group lang kami, 15,” tsika ni Ruffa nang makausap namin. “Leaving ng 9:00am.”

Kasama sa small group ang brother niyang si Raymond at mga anak na sina Lorin, Venice.

Nung mismong birthday naman ni Ruffa ay nag-family dinner na sila at flinex nga niya ang picture kung saan kasama niya ang kanyang parents na sina Eddie Gutierrez, Annabelle Rama.

Sabi pa ni Ruffa, masaya siya dahil nakagawa rin siya ng birthday charity kasama ang ilang mga bata.

So nice!