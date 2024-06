Wala umanong plano si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tumakbo sa ibang posisyon sa 2025 midterm elections.

Sa groundbreaking ceremony ng Mega Hemodialysis Center sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI) sa Quezon City, natanong si Romualdez kaugnay ng kanyang plano sa paparating na halalan.

“Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte adjust to my work kasi marami pang kailangang tapusin sa First District,” sabi ni Romualdez.

Si Romualdez ay kasalukuyang nasa ikalawang termino. Ang isang kongresista ay maaaring tumakbo ng hanggang tatlong magkakasunod na termino.

Nang matanong kaugnay ng halalan sa 2028 presidential elections, sagot ni Romualdez, “Matagal pa ‘yun, matagal pa ‘yun.”

Si Romualdez ay pangulo ng Lakas-Christian Muslim Democrats, ang pinakamalaking political party sa Kamara de Representantes sa kasalukuyan. (Billy Begas)