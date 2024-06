Ria Atayde binida baby bump

Proud na proud ngang ibinida ni Ria Atayde ang kanyang lumalaking tiyan sa isang Instagram story!

Kasama rin sa litrato ang mga magulang ni Ria na sina Sylvia Sanchez at Art Atayde. Siyempre, kasama rin ang kanyang mister na si Zanjoe Marudo sa picture!

Very notable din sa suot ni Ria ang kanyang lumalaking baby bump. Talagang proud na proud siyang ipinapakita ang kanyang preggy body, ‘di tulad ng ibang celebrity na itinatago pa ang mga pagbabago sa kanilang katawan.

Makikita rin sa mga ngiti ni Ria na napakasaya niya sa kanyang journey to motherhood at mukhang todo support din ang kanyang mga magulang.

Maalala na si Ria Atayde ay ikinasal kay Zanjoe noong nakaraang Marso at noong Father’s Day, Hunyo 16, ay inanunsyo nilang sila ay magkakaanak na. Ang bongga!

It’s good to see that Ria is enjoying this new chapter of her life with Zanjoe, at malaking bonus na nakakasama pa rin niya ang kanyang loving family.

Kahit sinong nanay ang tanungin ay hindi ide-deny na mahirap ang magdalang-tao, kaya it’s great to see that Ria is getting the support she needs.

Kabog! (Carl Balasa)