SINIMULAN na ng Philippine National Police (PNP) ang paghahanda para sa 2025 midterm election upang masiguro na magiging maayos at mapayapa ang idaraos na halalan.

Ayon kay PNP chief General Rommel Francisco Marbil, kabilang dito ang pagpapaigting ng mga mga checkpoint, paglulunsad ng mga police operation na may layuning lansagin ang mga private armed group at sindikato ng ilegal na droga at pagpapalakas sa kampanya laban sa mga loose firearms na nagpapagulo sa eleksiyon.

Maaga ring tutukuyin ng PNP ang mga Comelec areas of concern at agad silang magpapakalat ng mga dagdag na pulis sa mga nasabing lugar.

Kasunod nito, inatasan ni Marbil ang mga ground commander na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga ituturing na hotspot sa panahon ng eleksiyon.

Palalakasin din ng PNP ang kanilang community awareness program para mahikayat ang publiko na magsumbong ng mga kahina-hinalang aktibidad na may kinalaman sa darating na eleksiyon.

Idaraos ang 2025 midterm election sa Mayo habang sisimulan naman ang paghahain ng certificate of candidacy sa Oktubre ngayong taon. (Edwin Balasa)