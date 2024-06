Heto na naman tayo. Wala na ba talagang katapusan ang pangungutya sa ating demokrasya?

Sa Pilipinas, ang pagsasama-sama ng ilang miyembro ng isang pamilya sa mataas na posisyon sa pulitika ay may mga potensyal na panganib at nagpapakita ng ilang pagmamaliit sa sistema ng pulitika at sa bansang Pilipino.

Una, ang pagkakaroon ng mga political dynasty, kung saan ang mga pamilya ay nagpapatuloy sa kapangyarihan sa loob ng maraming henerasyon, ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pag-unlad ng demokrasya. Ito ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng mababang pagpapahalaga sa kakayahan at integridad ng mga lider, at mas mataas na pagkakaiba-iba sa paniniwala ng pamilya kaysa sa interes ng bansa.

Pangalawa, ang pagkakaroon ng maraming miyembro ng isang pamilya sa posisyon ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa patas na kompetisyon at oportunidad para sa iba pang mga kandidato. Ito ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng mga limitadong pagpipilian para sa mga botante at maaaring bawasan ang kakayahang maghatid ng mga bagong ideya at perspektibo sa pamamahala.

Pangatlo, ang ganitong praktis ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa mga institusyong pampulitika. Kapag ang mga mamamayan ay nakakakita ng paulit-ulit na paglitaw ng mga miyembro ng iisang pamilya sa mga mataas na posisyon, maaaring mabawasan ang kanilang pag-asa sa kakayahan ng sistema ng pamahalaan na tunay na magsilbing representante ng kanilang interes at kapakanan.

Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng maraming miyembro ng isang pamilya sa mataas na posisyon sa pulitika sa Pilipinas ay hindi lamang nagpapakita ng mga potensyal na panganib sa demokratikong proseso at patas na paglilingkod, kundi nagpapahiwatig din ng pagmamaliit sa kakayahan ng mga institusyong pampulitika na magbigay ng tunay na reporma at pagbabago para sa kapakanan ng buong bansa. Ito ay nagiging isang patunay na ang demokrasya ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng eleksyon, kundi pati na rin sa pagiging matapat sa prinsipyo ng tunay na representasyon at paglilingkod sa bayan.

Tama naman, walang nilalabag na batas. Dahil ba hindi ipinagbabawal ay dapat gawain? Mahalagang bigyang-diin na hindi lahat ng legal ay moral at etikal. Ang pagiging legal ng isang gawain o praktis ay hindi palaging nagpapahiwatig ng kabutihan o katumpakan sa moral na aspekto. Maaaring walang mga batas at regulasyon na nagbabawal sa pagkakaroon ng maraming miyembro ng isang pamilya sa posisyon ng kapangyarihan, ngunit ito ay maaaring magdulot pa rin ng mga katanungan hinggil sa katarungan, integridad, at patas na kompetisyon.

Ang tunay na paglilingkod sa bayan ay hindi lamang nakasalalay sa legalidad ng mga hakbang, kundi sa pagiging tapat at makatarungan sa pamamahala, na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng buong sambayanan at hindi lamang ng ilang piling indibidwal o pamilya.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.