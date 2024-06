Inokray ni La Union Gov. Rafy Ortega-David ang Sangguniang Panlalawigan dahil sa pagkabigo nilang maaprubahan ang P300 milyong farm to market road project ng Department of Agriculture (DA) na popondohan sana ng World Bank (WB).

Ang proyekto ay gagawin sana sa munisipalidad ng Santol, La Union pero dahil sa kawalan ng basbas ng Sangguniang Panlalawigan ay maaaring hindi na ito matuloy.

“Almost 3 months na since inakyat ko sa Sangguniang Panlalawigan ang 300million peso project NA IBIBIGAY SANA NG WORLD BANK para sa Bayan ninyo. Ito yung Ramut-Puguil Farm to Market Road mula sa Philippine Rural Development Program (PRDP) na pinangunahan ng Department of Agriculture (DA). PERO nakakalungkot na sa huling session nitong buwan ng June hindi parin nila pinapasa at inaaprubahan,” himutok ni Gov. Ortega-David sa kanyang pinost sa Facebook.

“Dahil hindi nila ito naipasa nitong buwan, ibibigay nalang nila ito sa ibang probinsya PERO MAY chance padin maibigay namin sa inyo ang proyektong ito kung magpa special session sila para dito bago matapos ang linggo. Kung hindi, i’m sorry,” mensahe pa niya sa mga taga-Santol.

Aniya, kumpleto ang requirements na binigay nito at nakailang follow up na siya sa mga project manager ng DA.

“Nakailang pa-update pero hindi ako makaisip ng rason kung bakit hanggang ngayon wala parin!!! HINDI RIN NAMAN SABIHIN sa akin ang dahilan kung bakit, kahit man lang sana Committee Reports kung saan nakasaad ang mga ito,” anang gobernador na nagsabi pang kahit noong buntis at nakapanganak na siya ay hindi siya tumigil sa pagtatrabaho.

“Kung gusto may paraan kung ayaw may dahilan. Matagal pa po ang eleksyon. Trabaho muna sana bago ambisyon,” giit pa ni Ortega-David sa hindi niya pinangalanang politiko.