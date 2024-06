Naomi Panganiban, Gilas U18 abante sa U18 Asian Cup semis

LUMAPIT ang Gilas Pilipinas Girls sa hinahangad na misyon matapos angkinin ang isang puwesto sa semifinals sa pagwawalis nito sa kanilang mga laban sa Group B ng FIBA Under-18 Women’s Asian Cup Division B sa Shenzhen, China.

Sinelyuhan ng nationals ang puwesto sa semifinals sa kanilang 2-0 win-loss record sa Group B matapos na huling talunin ang Lebanon, 89-63, nitong Martes.

Ang panalo ay angkop na follow-up sa kanilang 123-puntos na panalo sa Maldives noong Lunes. Binuksan ng Gilas Girls ang FIBA U18 Asia Cup na may 123 puntos na panalo sa Maldives.

Ang panig ng Pilipinas, na tinuturuan ni Julie Amos, ay natiyak din ang panalo sa kanilang huling group stage laban sa Syria nitong Miyerkoles sa pamamagitan ng forfeiture dahil ang huli ay hindi sumipot sa torneo.

Si Naomi Panganiban ay may 25 puntos, pitong rebounds, walong assists at apat na steals, habang si Gabby Ramos ay nangibabaw sa loob na may 12 puntos at 19 rebounds para sa Gilas.

Huli na ring ipinakita ni Tifanny Reyes ang kanyang range sa pamamagitan ng pag-iskor ng 12 puntos, lahat mula sa three-point area sa laro kung saan nanguna ang Gilas ng hanggang 29.

Susunod na makakaharap ng Pilipinas ang mananalo sa qualification match sa pagitan ng second-seed sa Group A at third-placer sa Group B.

“It was a great team win, we really executed what we were supposed to do, playing together and our shots really fell at the end,” sabi ni Panganiban. “My teammates always do a good job finding me so all I have to do is finish, I just attack the basketball and know they have my back to feed the ball.”

Ang panalo ay nagpatuloy sa winning streak ng Pilipinas simula sa SEABA Qualifiers. (Lito Oredo)