Marianne Mariano gigil kumana ng gold medal

Macau, China – Bitbit ang malawak na karanasan sa larangan ng combat sports, asam ni 2008 Beijing Olympics silver medalist Marianne Mariano na makamit ang kauna-unahang gintong medalya sa 2024 Asia-Oceania Sambo Championships kontra sa mga solido at powerhouse na samboist ng rehiyon para sa nakatakdang sagupaan sa darating na weekend na gaganapin sa Forum de Macau Stadium.

Isa sa mga inaasahang national athlete na maaaring mag-uwi ng gintong medalya ang 35-anyos na Airforce Technical Sergeant na hinubog ng karanasan sapol nang magsimula itong sumabak sa combat sports noong 16-anyos pa lamang sa larangan ng Wushu Sanda, kung saan nagwagi ito ng dalawang gintong medalya sa Southeast Asian Games, gayundin ang mga medalya sa Asian at World Championships.

Hindi matatawaran ang ginawang preparasyo ng Tuba, Benguet native at MAPE graduate mula sa University of San Jose Recoletos sa Cebu City, pagdating sa panibagong pampalakasan na Sambo, isang Russian combat sport, na pinaghalong judo, wrestling at mixed martial arts, na pursigidong hinubog ang kaalaman sa pampalakasan upang mas lalong pag-igihan ang paghahanda kontra sa mga bigating Samboist mula Mongolia, Uzbekistan at Kazakhstan, gayundin ang mahigitan ang dalawang tansong medalya sa magkasunod na taon noong 2022 at 2023.

“Sobrang focus ako ngayon. Sobrang inaral ko iyong sport na ito, not only having my knowledge when it comes sa striking, nagdagdag rin ako ng arsenal ko about wrestling, judo and jiu-jitsu. Wider na iyung knowledge natin on how to play the game at kung paano ang gagawin ko, so that I will have a solid game plan,” pahayag ni Mariano kahapon sa Abante Sports na gagawing basehan rin ang paghahanda para sa darating na Asian Indoor Martial Arts Games sa darating na Nobyembre sa Bangkok, Thailand.

“Sabi nga ng aming president na si sir Paolo (Tancontian) na don’t aim for the diamond, aim for the gold kasi may value ang gold,” dagdag ni Mariano na nais ring makapagkuwalipika sa 2025 World Games, na maaaring makuha ngayong Asia-Oceania. (Gerard Arce)