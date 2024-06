Marian Rivera, Gabby Concepcion nakakabitin lambingan

Ngayon pa lang ay nami-miss na ng mga faney ang tandem nina Marian Rivera, Gabby Concepcion. Sabi nga nila, bitin na bitin sila, kaya todo hirit pa rin sila.

Well, magtatapos na nga kasi ang ‘My Guardian Alien’, na sabi nga ay super magical and exciting finale ang masasaksihan ngayong Biyernes.

Ayaw ngang tapusin ng mga fan ang seryeng ito, lalo na at humamig na naman ito ng mataas na rating na 9.9% habang 6.7% ang kalaban.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Ang ganda ng story, makatotohanan. Nangingibabaw lagi ang kabutihan, pagmamahal, at pagsisisi sa kasalanan. Very nice series, all about kindness and forgiveness. Mai-inspire kang gumawa ng kabutihan. May kontrabida man, pinapakita pa rin na kaya nilang magbago at ‘di puro galit o poot sa dibdib.”

“Sana mag-team up ulit sina Marian at Gabby nakakakilig sila perfect combination. Walang kupas ang looks at husay! Effortless din magpatawa at magpaiyak ‘yung ibang characters. Lahat sila magaling!”

“Huwag niyo po kaming bitinin please. Sana makabalik pa si Grace at manirahan sa Earth kasama sina Doy at Carlos at lumaki pa ang pamilya nila. Pwede bang i-extend or Season 2 please! Mami-miss ka namin Grace, Doy, Carlos, at sa lahat ng cast, maraming salamat. Hindi mamamatay ang pagmamahal kahit gaano pa katagal makabalik si Grace, hihintayin ka namin.”

Oh, di ba? Ano nga ba ang mangyayari ngayong Biyernes? Magkakaroon kaya ng magandang reunion? Paano ililigtas ni Grace si Doy, kung siya mismo ay nasa panganib?

Magkakaroon kaya ng happy ending sina Grace, Carlos, Doy?

Abangan! (Dondon Sermino)