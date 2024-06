Mahina sa diskarte

Nalungkot ang mga ayudanatics nating kurimaw nang mabalita na pangalawa sa mga pinakakulelat ang Pilipinas pagdating sa creative thinking o pagiging madiskarte, batay sa resulta ng Programme for International Student Assessment (PISA) noong 2022.

Pero kung tutuusin, hindi naman na kataka-taka ang resulta kung pagbabatayan din ang PISA test sa reading comprehension, mathematics at science na halos kulelat din ang mga mag-aaral na Pinoy.

Madaling intindihin kung bakit mahina ang mga Pinoy sa Math at Science, pero ang mas nakaka-OMG eh ang pagiging mahina ng mga mag-aaral na edad 15 sa reading comprehension–o hindi nila naiintindihan ang binabasa nila.

Kaya naman kung hindi nila nage-gets ang binabasa nila, papaano mo nga naman aasahan na makakaisip sila ng tamang diskarte sa isang paksa pagdating sa creative thinking. Pero pag-Tiktukin mo ang mga ‘yan, tiyak na pasado.

Hindi tuloy maiwasan ng ilang kurimaw natin na mapagbuntungan na naman ng sisi ang K-to 12 Program na wala naman daw naibungang mabuti sa edukasyon ng mga kabataan. Talaga raw dagdag-gastos lang at dagdag-taon sa mga bata sa eskuwelahan.

Ang ibang kurimaw naman, napa-LSS at nagbalik ang kanilang alaala noong kanilang kabataan na hindi pa uso ang mga cellphone, gadgets at mga computer games. Kasi noong unang panahon daw, nasa labas ng mga bahay ang mga bata at magkakasamang naglalaro.

Sa mga laro na taguan, taya-tayaan, kapintero at iba pa, nagagawa raw ng mga bata na dumiskarte na o mag-isip para hindi mataya ng kalaro. Kagaya nga naman ng kapintero, kailangan ang diskarte at kung minsan eh tandem ng kakampi para makalusot sa taya.

Hirit tuloy ng ilan nating kurimaw, dapat daw sigurong magpatupad ng “no gadget” hour sa bansa para maobliga ang mga bata na maglaro uli sa labas. Ang hirap lang kasi sa panahong ngayon, noong araw eh hindi uso ang mga adik na puwedeng maglipana rin sa labas at mambiktima ng mga bata.

May mga eksperto rin na nagsasabi na dapat manggaling din mismo sa loob ng tahanan ang pagsasanay sa mga bata para maging malikhain ang pag-iisip o maging malawak ang imahinasyon. Kaya lang, papasok na naman diyan ang problema sa gadgets, computer games at cellphone.

Kung dati eh naglalaro rin sa bahay ng bata gaya ng paglalaro sa unan na ginagawang kaba-kabayuhan, ngayon, dalawang taong gulang pa lang, nakatututok na sa cellphone. Kaya kapag lumaki ang bata, hindi marunong makipag-usap sa tao, at sa virual friends lang alive.

Kahit ang mga magulang, hindi na rin nakakausap ang kanilang mga anak dahil busy rin sa kapapanood ng YouTube o TikTok. Kung hindi magbabago ang sitwasyon ng mga kabataang Pinoy tungkol sa resulta ng mga pag-aaral ng PISA, malamang sa pansitan at kangkungan pulutin ang mga Pinoy.

Kaya kung sino man ang magiging bagong kalihim ng Department of Education, dapat eh mataas ang creative thinking niya at advance mag-iisip para makagawa ng paraan nang umangat naman ang mga mag-aaral na Pinoy. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.