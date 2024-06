LPA namataan sa Gensan

ASAHAN na ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa susunod na mga oras bunsod ng epekto ng namataang sama ng panahon o low pressure area sa General Santos City.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nakapasok sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang LPA kahapon nang umaga.

Sinabi ni weather specialist Benison Jay Estareja na magdadala ito ng malakas na pag-ulan sa Caraga, Davao, Soccsksargen at Northern Mindanao.

Sakaling tuluyang mabuo bilang isang tropical cyclone, may posibilidad na agad din aniya itong malusaw sa loob ng susunod na 24 hanggang 26 na oras.

Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Mindanao ay makakaranas naman ng maulap na papawirin na may pag-ulan at pagkulog dahil sa easterlies. (Vince Pagaduan)