Lovi Poe nagluluksa pa rin sa pagpanaw ng manager

Sa July 1 ang 40th day ng pagyao ng talent manager na si Leo Dominguez.

Si Leo ang manager nina Lovi Poe, Paulo Avelino, Janine Gutierrez, Ogie Alcasid, at iba pa.

Si Lovi nga ay nagsabing sobra siyang affected sa pagpanaw ng manager.

Sa katunayan, ipinagluluksa pa rin ni Lovi ang pagpanaw ng manager.

Nabago nga ang schedule ni Lovi dahil sa biglaang pagpanaw ni Leo.

Hinihintay nga lang ni Lovi ang 40th day ni Leo, kung saan may magkakaroon ng dinner event ang mga malalapit sa yumaong manager, at aalis na rin ng Pilipinas ang Kapamilya Supreme Actress pabalik ng Los Angeles, California.

“After ng 40th day ni Sir Leo, babalik na ng LA si Lovi. Nauna nang umalis ang husband niyang si Monty Blencowe. Si Lovi, July 4 ang alis,” tsika ng isang malapit sa aktres.

‘Yung horror movie nga na gagawin ni Lovi para sa production company niya, ang C’est Lovi Productions, ay hindi pa sure na sure kung kailan sisimulan.

“Lovi will announce na lang when nila sisimulan ‘yung horror movie na ipo-produce nila ni Monty. As of now, hindi pa sure kung kailan,” tsika pa ng taong kausap namin.

Well, let’s wait and see kung kailan nga magsisimula ang shooting ng horror movie ni Lovi.

‘Yun na! (Jun Lalin)