Lider ng NPA sa Capiz timbog

NADAKIP ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Army (PA) at Philippine National Police (PNP) ang isang lider umano ng New Peoples Army (NPA) na may patong na P150,000 sa ulo sa Ma-ayon, Capiz noong Martes.

Kinilala ang suspek na si Francisco Balois, alyas ‘Tonying’, squad 2 lider ng Madia-as Dos, central front ng Komiteng Rehiyon Panay at may siyam na warrant of arrest sa mga kasong murder, robbery in band, highway robbery at iba pa.

Nakuha sa suspek ang isang M16 rifle, 1 cal. 45 baril, mga bala at magazine nito gayundin ang ilang granada matapos itong makorner ng mga tauhan ng Maayon police at mga miyembro ng 82nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Sitio Siwalang, Barangay Tapulang sa nasabing bayan.

Kilala si Tonying sa pangingikil umano nito partikular sa lalawigan ng Panay at Capiz. Target umano nitong koto­ngan ang mga negosyante rito. Hindi rin umano nito pinalalagpas kahit ang mga magsasaka.

Ayon sa pulisya, sangkot din ang grupo ng suspek sa panununog ng ilang construction equipment, pagre-recruit ng mga kabataan para sumapi sa kanilang samahan at paghahasik ng kaguluhan sa nasabing mga lalawigan. (Edwin Balasa)