Naghamon si Senador Manuel “Lito” Lapid na magbibitiw siya bilang miyembro ng Senado kung may magpapatunay na sangkot siya sa operasyon ng scam farm sa kanilang bayan sa Porac, Pampanga.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, binigyang-diin ni Lapid na wala siyang kinalaman sa ilegal na operasyon ng Lucky South 99 Corporation, na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) dahil sa umano’y human trafficking, love scam at iba pa noong Hunyo 4.

“Gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng POGO at hindi po nakapangalan ang lupang 10 ektarya dyan sa POGO na yan. Kaya po ako naghahamon dito, kung ako napatuna¬yan nilang kasali ako diyan, puwede akong mag-resign bilang se-nador dahil hindi ko papayagan na masira ang pangalan ko dito,” diin ni Lapid.

Aniya, dahil sa pagdadawit ng kanyang pangalan sa scam farm sa Porac, nahihiya na siya kapag tinatanong tungkol dito.

“Lahat ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako lagi akong tinatanong: nai-involve ka ba sa POGO sa Porac?” ani Lapid.

Binanggit ng senador na isang vlogger lang ang nagkakalat ng kasinungalingan at nang kanyang ipa-check sa National Bureau of Investigation ang record ng vlogger, 9 na pala ang libel case nito at 6 dito ay may warrant of arrest na. (Dindo Matining)