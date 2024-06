Kathryn Bernardo hihigpitan niece sa mga manliligaw

Parang kahit anong gawin ni Kathryn Bernardo, mapa-work man or sa private life niya, nagte-trending ito ng bonggang-bongga sa social media.

Actually, nakaabang talaga ang fans sa bawat kilos ni Kathryn.

Kaya naman hindi kataka-takang nag-viral na naman sa socmed ang simpleng bonding niya with her niece na si Lhexine Alcantara.

Magkasabay na namang nagpagupit nitong Martes ang magtiyahin sa favorite hair salon ng aktres sa Uptown Parade, BGC.

Ang nakakaloka may mga fans si Kath na abangers na sa kanya sa salon. Parang alam na nila ang schedule ng idol nila. Masuwerte sila dahil hindi naman sila binigo ng Asia’s Phenomenal Superstar. Pinagbigyan nito ang fans na makapag-selfie sa kanya at sa dalagitang pamangkin.

Komento ng solid Kathryn fans at netizens, mukhang wala pa raw time love life ang aktres.

Mas gusto raw kasi nito ang magtrabaho nang magtrabaho at ‘pag rest day naman niya ay mas bet ng aktres ang mag-stay lang sa bago nilang mansyon at makasama ang pamilya. Masaya si Kath sa pagbabantay at pag-aalaga ng mga pamangkin niya.

Mula baby nga pala ay palaging kasama ni Kathryn si Lhexine lalo na ngayong dalagita na ito at halos magkapareho ang kanilang mga hilig.

Tsika ng netizens, mukha raw hihigpitan ng aktres ang panganay na niece lalo na sa pagtanggap ng manliligaw. May ganun? Advance talaga mag-isip ang mga tao now. Ang tiyahin nga raw ay ayaw magpaligaw kahit na marami raw ang umaaligid-aligid dito, ang pamangkin pa kaya niya na ang bata-bata pa? Kaloka, ha!

Pero knowing Kath, over protective ito sa mga pamangkin niya kaya tiyak na babantayan niya si Lhexine hanggang sa magdalaga. Siyempre, siguradong ayaw niyang ma-experience nito ang mga hindi kanais-nais na pinagdaanan niya sa love life.

Samantala, tiyak na marami na namang gagaya sa bagong hairstyle ni Kath at ni Lhexine na pinusuan ng bonggang-bongga ng mga netizen sa online world. (Ogie Rodriguez)