Kahit may iniinda, Luka Doncic kakana sa Olympic Qualifying

NAGREPORT na si Luka Doncic sa Slovenian national team, inaasahang lalaro sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Piraeus, Greece sa susunod na buwan.

Hindi pa halos nakakapagpahinga si Doncic sa paggiya sa Dallas Mavericks sa NBA Finals laban sa Boston Celtics. Natalo ang Mavs sa limang laro.

Binagabag ng nananakit na likod, tuhod at paa si Doncic sa buong postseason ng 2023-24 pero hindi nagpapigil.

Inaasahang lalaro din siya sa Slovenia, bagaman nasa Slovenian doctors ang final say kung papayagan ang 25-year-old.

“In terms of playing for the national team, I think that’s probably one of his biggest joys, so I think, as long as he can walk, he’s probably going to go out there and play for them,” lahad ni Mavericks general manager Nico Harrison. “He was hurting, but he’s a warrior.”

Makikipag-agawan ang Slovenia sa Croatia, New Zealand, Egypt, Dominican Republic at Greece ni Giannis Antetokounmpo para sa isang slot mula sa OQT na papasok sa Paris Olympics.

Sa pangunguna ni Doncic, fourth-placer ang Slovenians sa 2020+1 Tokyo Olympics.

Tinalo sila ng Australia 107-93 sa bronze medal game. (Vladi Eduarte)