GM Darwin Laylo markado sa 2nd Oaminal Open Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa sina Grandmaster Darwin Laylo at International Master Daniel Quizon sa “2nd Gov. Henry S. Oaminal Open Chess Tournament” na lalaruin sa AYA Hotel and Residences sa Clarin, Misamis Occidental sa Hulyo 9-10.

Inaasahang mapapalaban sina Laylo at Quizon dahil mga tigasing woodpusher ang mga kalahok kabilang si defending champion IM Joel Pimentel.

Nakalaan ang P355,000 guaranteed prize, ang ibang tutulak ng piyesa mula sa Dasmariñas Chess Academy ay sina IM Michael Concio, Jr., FIDE Master Roel Abelgas at National Master Mar Aviel Carredo.

Inaasahang nasa 300 ang lalahok sa dalawang araw na torneo na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP) kung saan ay maisusubi ng magkakampeon sa open division ang P50,000.

Ang second hanggang sixth placer ay mag-uuwi ng P30,000, P20,000, P10,000, P5,000, at P3,000 ayon sa pagkakahilera, habang ang 7th hanggang 10th placer ay makakatanggap ng P2,000 bawat isa.

Kasali rin sa nasabing event sina IM Eric Labog, Rolando Nolte, Ronald Bancod, Rico Mascarinas at Kim Steven Yap, mga National Master na sina Joey Florendo at Rommel Ganzon at United States chess master Almario Marlon Bernardino, Jr.

Samantala, dadalo si Asia’s First Grandmaster Eugene Torre para saksihan ang pagbubukas ng nasabing tournament. (Elech Dawa)