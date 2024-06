Ex ni Bea Alonzo, dinenay panliligaw kay Kathryn Bernardo

Dinenay ni Dominic Roque na nililigawan niya si Kathryn Bernardo.

Kumalat kasi ang mga chikang nagkakamabutihan sila ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla matapos niyang i-post ang picture nilang dalawa na nag-e-exercise.

Nakadagdag pa na may ilang netizen ang nagsi-ship sa kanila lalo pa’t parehas silang galing sa failed relationship.

In all fairness naman kay Dominic, tinapos agad niya ang mga naglalabasang chika sa kanila ni Kathryn dahil sa comment section mismo ng kanyang post sa Instagram ay sinabi niyang bros or kapatid lang ang turing niya sa aktres.

Nagkomento rin ang ex-fiancé ni Bea Alonzo sa post ng isang showbiz page na ang caption ay, “Dominic Roque, nanliligaw nga ba kay Kathryn Bernardo?”

Reply ni Dominic, “Kapatid ko po ‘yan.”

Dinagdag niya pa na ‘bros’ lang talaga sila.

Bago pa maging single si Kathryn ay close na ito kay Dominic dahil magkakasama sila sa Nguya Squad kung saan kasama rin sina Daniel, Ria Atayde, Aeriel Garcia, Gabbi Garcia, Patrick Sugui, Marco Gumabao, and Khalil Ramos.

‘Yun na!