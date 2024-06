Dwight Ramos isa sa mga tirador ng Gilas Pilipinas sa Latvia tourney

MAY nakita si Alex Cabagnot na matinding armas ng Gilas Pilipinas na puwedeng magamit sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia.

Outside shooting.

Maraming shooters ang 11-man national team ni coach Tim Cone, tulad nina Dwight Ramos, Chris Newsome, CJ Perez, Calvin Oftana, Justin Brownlee.

Naranasan mismo ni Cabagnot ang angas ng Filipinos, ang dating PBA nine-time champion ay nasa kabilang bakod na – miyembro ng Taiwan Mustangs na tumikim ng 74-64 loss sa Gilas sa tuneup game sa PhilSports Arena noong Lunes.

“Lights out shooters,” ani Cabagnot, naglaro din dati sa Gilas noong 2018. “You can’t leave them open. We tried to get close but they’re a very good spot-up shooters and creators. So kudos to them.”

Overall ay 10 for 31 sa labas ng arc ang Pinoys, apat kay Ramos at dalawa kay Brownlee na nag-facilitate sa distribusyon ng bola at namigay ng 15 assists.

“Hindi mo sila puwedeng maiwan kasi knockdown shooters sila,” dagdag ni Cabagnot, 41, hindi masama ang isinumiteng 13 points, 7 rebounds, 4 assists sa Mustangs.

“We were getting close kanina, tapos they hit two 3-pointers in a row. So sabi ko, hala heto na ‘to. And alam mong pasok na pasok kasi they moved the ball so well. Guys that can shoot, it’s hard to defend.”

Martes ng gabi ay biyaheng Europe na ang Nationals, may dalawang tuneup games pa laban sa Turkey at Poland.

Sa July 2-7 ang OQT sa Riga, unang makakatapat ng Gilas ang Latvia bago isusunod ang Georgia. (Vladi Eduarte)