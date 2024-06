Dominic Roque may hugot sa emosyon

Mukhang may hugot nga ang kontrobersyal na aktor at ex ni Bea Alonzo na si Dominic Roque.

Paano ba naman kasi, ni-repost niya sa kanyang Instagram story ang clip ng recent Pixar film na ‘Inside Out 2’ at may caption pa ngang “Inside Out 2 taught us that our emotions are meant to be felt, even the hard ones. All of our emotions are valid, and it’s okay to feel what you need to feel.”

Marami ngang netizen ang na-curious kung hugot ba ito o na-share lang ni Dominic.

Ayon sa iba, baka naka-relate lang siya at naisipang i-share sa kanyang Instagram. Marami nga kasi ang nagbibigay ng kulay sa mga post ni Dominic dahil mainit na pinag-uusapan ang breakup nila ng ex-fiancée na si Bea Alonzo. Nakakaloka!

Pero ano man ang dahilan ng pag-repost ni Dominic, hindi naman maitatanggi ang relevance ng kanyang shinare. Marami kasi sa atin ngayon, lalo na sa mga kabataan, ang hindi nakakapag-express ng kanilang emosyon.

Siyempre, commendable rin naman sa part ni Dominic na kahit siguro alam niyang marami ang magbibigay ng kulay sa mga post at shares niya, he still chose to spread the good message.

Kabog! (Carl Balasa)