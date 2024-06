Pinayuhan ng Department of Information and Communications Technology (DICT) si Manila Bulletin technology editor Art Samaniego na harapin na lamang sa korte ang kasong isinampa laban sa kanya ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umano’y cyber hacking.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni DICT Undersecretary Jeffery Ian Dy na naipalabas na ang subpoena kay Samaniego kaya sundin na lamang ang pro¬seso at ibigay ang kanyang panig sa korte.

“The subpoena was already served for Art to be able to explain his side,” ani Dy.

Si Samaniego ay founder ng ScamWatch na tumutulong sa Cybercrime Investigation and Coordinating Agency (CICC) pero dahil sa nadadawit ito sa isyu ng hacking sa bansa, naka-indefinite leave ito sa ScamWatch.

Pinapurihan ng DICT ang NBI dahil sa matagumpay na pagkakaaresto ng tatlong Pinoy hacker at magtutuloy tuloy ang mga gagawing paghabol ng gobyerno sa mga banta ng cybersecurity sa bansa. (Aileen Taliping)