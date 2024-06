KUMBINSIDO si da­ting Caloocan City 2nd District Rep. Edgar Erice­ na mahaharap sa sanda­makmak na problema ang Commission on Elections (Comelec) sa idaraos na 2025 midterm elections.

Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Erice na maraming red flag ang sistema ng Miru System Co., ang Korean company na gagamitin para sa automated voting system sa 2054 local at national elections.

“Maniwala kayo, magdadala ito ng maraming­ gulo sa eleksiyon sa 2025,” ani Erice.

Kabilang aniya rito ang re-cast feature ng bagong vote counting machine (VCM) kung saan puwedeng magdagdag ng boto ang botante na makikita sa digital receipt kapag kulang ang shade nito sa balota.

“Nakakabahala dahil posibleng magresulta ito ng mga disenfranchised voters,” ani Erice.

Aniya, maaari ring mainip ang mga botante at hindi na bumoto habang ang mga nakapila pa ay maaaring mapagsarhan ng mga presinto kapag tumagal ang delay sa nasabing sistema.

Marso 11 nang magkasundo ang Comelec at Miru sa P18 bilyon para sa 2025 automated election system service contract.

Samantala, sinabi ng dating mambabatas na nakahanda naman siyang mag-sorry sa Comelec kapat sumablay siya sa kanyang prediksiyon laban sa South Korean-based technology provider.

“If they prove me wrong, I will apologize, but I am confident I am right,” giit nito.