Chris Newsome ganap nang ‘clutch’

ISA si Norman Black sa pinakamasaya na nakuha na ni Chris Newsome ang unang kampeonato sa PBA.

Si Black ang nagdala kay Newsome sa Ateneo, hindi lang niya natimunan agad dahil kinailangan ng Fil-Am ng residency.

“A lot of people don’t realize that I recruited New (Newsome) to go to Ateneo,” ani Black. “I was the head coach then, and I went back to the PBA and I never got a chance to coach him in college.”

Nang matapos ang termino ni Newsome sa Blue Eagles, nagpa-draft sa pros at kinuha ni Black bilang 4th pick overall ng Meralco noong 2015.

“When I got the chance to draft him, I drafted him in the PBA,” ani Black, mula head coach ay consultant na ngayon ng Bolts. “We’ve been together now for probably eight years and we haven’t won a championship even though we’ve been here (PBA Finals) four times. I’m happy for him.”

Ang 33-year-old guard ang nagbaon ng winning basket sa title-clinching 80-78 win ng Meralco kontra San Miguel Beer sa Game 6 ng Philippine Cup.

“He’s made some big shots this year,” ani Black, hindi na nagulat sa tibay ng pulso ng protege. “And he’s proven to be a clutch player. I’m really happy for him.”

Gold medalist na rin si Newsome sa SEA Games at sa Asian Games.

Hindi pa humuhupa ang selebrasyon ng Meralco sa kauna-unahang franchise championship, lipat si New-New sa panibagong tour of duty sa Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia sa July. (Vladi Eduarte)