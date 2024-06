Kinuwestiyon ni Senadora Risa Hontiveros ang tunay na pagkikilanlan ni suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo matapos mabunyag sa isang dokumento mula sa National Bureau of Investigation (NBI) na nagpapakita ng litrato ng isa pang babae na may pangalang Alice Leal Guo.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa sinalakay na scam hub sa Bamban, Tarlac kung saan iniuugnay si Guo, sinabi ni Hontiveros na nakasaad sa dokumento ng NBI na may dalawang Alice Leal Guo, na may parehong birthday na Hulyo 12, 1986 at pareho rin ang spelling ng kanilang pangalan.

Nakadeklara rin doon na Tarlac ang parehong lugar ng kapanganakan ng dalawang Guo.

“Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986, sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity?” tanong ni Hontiveros.

“Has Guo Hua Ping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later, ran for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon?” dagdag pa niya.

Nauna nang naglabas si Senador Sherwin Gatchalian ng record mula sa Board of Investments ng aplikasyon ng pamilya Guo para sa Special Inves-tors Resident Visa (SIRV). Makikita roon na isang Guo Hua Ping na pumasok sa Pilipinas noong Enero 12, 2003 noong 13-anyos pa lamang ito.

Ayon pa kay Hontiveros, hiniling na niya sa NBI ang biometrics ni Guo Hua Ping at Mayor Alice Guo para ikumpara ang kanilang fingerprints.

“Bakit kailangan ni Guo Hua Ping nakawin ang pagkatao ni Miss Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly-issued investor’s visa na papahintulutan siya mamalagi dito?” tanong pa ni Hontiveros.

Samantala, inirekomenda naman ng Philippine Statistics Authority (PSA) sa Office of the Solicitor General ang kanselasyon ng birth certificate ni Mayor Alice Guo.

Sinabi Marizza Grande, assistant national statistician ng Civil Registration Office, nadiskubre nilang may iregularidad sa paghahain ng mga dokumento para sa late registration ng magkapatid na Alice Leal Guo at Shiela Leal Guo.

“We already endorsed to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the copy (of their Certificate of Live Birth) because the PSA has no power to automatically cancel once they see there is an irregular process in the registration,” pahayag ni Grande. (Dindo Matining)