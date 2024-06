Aprubado na ng National Economic and Development Authority (NEDA) Board na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ang P16.1 bilyong Philippine Digital Infrastructure Project na naglalalayong pagandahin ang internet service sa bansa at bibigyan ng mabilis na internet kahit sa mga liblib na lugar.

Ayon sa NEDA, uutangin sa World Bank ang pampondo sa PDIP na flagship program ng Department of Information and Communications Technology.

Sa ilalim ng proyekto, gagawa ng public broadband infrastructure network na may backbone network, middle-mile network, access network, net-work security at project management support.

Sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, maraming nagbukas na mga pagkakataon para sa mga tao ang broadband services tulad ng mga work-from-home arrangement.

“Broadband services have already opened up numerous opportunities for Filipinos,” sabi ni Balisacan. “This project will enable us to connect more Filipinos to markets and networks, spurring economic development.”

Noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon na rin ng plano para sa national broadband network. Ang proyekto ay nagkakahalaga dapat ng $329 milyon at Chinese na kompanya ang gagawa ngunit naging hi-tik na hitik ito sa alegasyon ng iregularidad at korapsyon hanggang sa kinansela na ang proyekto. (Eileen Mencias/Aileen Taliping)