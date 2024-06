Bella Belen may ‘last dance’ sa NU

HANGAD ni two-time UAAP Most Valuable Player (MVP) Mhicaela ‘Bella’ Belen ang back-to-back championship para sa National University (NU) Bulldogs kaya pansamantalang kinalimutan ang alok ng pagsali at malaking kikitain sa PVL Draft.

Ito ay matapos magdesisyon ang two-time UAAP champion na si Belen na manatili sa NU para sa isa pa na paghangad at pagtatala sa kasaysayan sa Lady Bulldogs.

‘We’re not done yet. Time to make it two in a row. See you next season, ‘ sabi ni Belen.

Kinumpirma ito mismo ni Belen sa kanyang Instagram post sa pagsabi na gagamitin niya ang kanyang ikaapat at huling taon ng eligibility sa NU sa UAAP Season 87.

Matatandaan na muling inangkin nina Belen at ng Lady Bulldogs ang korona ng UAAP women’s volleyball sa pagbigo sa UST sa loob ng dalawang laro sa nakalipas na best-of-three finals.

Agad naman na isinama sina Belen at kakampi nito na si Alyssa Solomon bilang parte ng Alas Pilipinas.

Gayunman, kapwa umatras ang dalawa sa pagsali sa national squad na nagawa na magwagi ng tansong medalya sa 2024 AVC Challenge Cup upang makapagpahinga. (Lito Oredo)