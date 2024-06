Alex Eala astig sa 1st round ng Wimbledon qualifier

MULING lumapit sa pagtatala ng kasaysayan para sa Pilipinas si 2022 US Open junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala matapos ang unang panalo sa qualifiers ng Wimbledon tournament Martes.

Tinalo ng 19-anyos na Globe Ambassador at world ranked no. 160 sa unang qualifying match ang nakasagupa muli na si Jessika Ponchet ng France sa dalawang set, 7-6 (7-1), 6-4, upang papgningasin nitong muli ang paghahangad na maging unang Pilipina na nakatuntong sa isang grand slam.

Kailangan ni Eala ng tatlong panalo sa qualifying round para maabot ang main draw sa Wimbledon kung saan ang kanyang susunod na kalaban ay ang 14th-seeded na si Tamara Zidanšek ng Slovenia, Miyerkoles ng gabi.

Nakuha ng Pinay tennis ace na nakatuon sa kanyang unang pagtuntong sa Grand Slam main draw ang panalo sa loob ng isang oras at 48 minuto.

Susunod kay Eala ay si Tamara Zidansek ng Slovenia, na kasalukuyang niraranggo ang No. 110 sa mundo at ika-14 na seed sa qualifying draw. Si Zidansek, isang dating top 25 player na may career-high ranking na No. 22, ay naghaharap ng bagong hamon para kay Eala.

Katatapos lamang ni Eala sa kanyang impresibong paglalaro sa WTA 125 Veneto Open kung saan umabante ito sa quarterfinals. Tinalo niya ang kapwa 19-taong-gulang na si Giorgia Pedone ng Italy sa straight set.

Noong Mayo, umakyat si Eala sa isang career-best world ranking na ika-157 mula sa No. 160. (Lito Oredo)