ABOT sa 18 pang pakete ng hinihinalang shabu ang nalambat ng isang mangingisda sa loob ng kanyang fish cage sa karagatan ng Caoayan, Ilocos Sur kahapon nang umaga.

Ayon sa mga awtoridad, nakita ng mangingisda na hindi na tinukoy ang pangalan, ang isang itim na sako sa loob ng kanyang fish cage sa dagat na bahagi ng Barangay Villamar sa nasabing bayan.

Nang buksan niya ang sako, naglalaman ito ng 18 pakete na may nakasulat na mga Chinese character.

Nagduda ang mangingisda na ilegal na droga ang laman nito kaya agad siyang umuwi sa Santa Maria, Ilocos Sur at ipinaalam agad ito sa mga awtoridad.

Nauna rito’y dalawang mangi­ngisda ang nakarekober ng isang sako na naglalaman ng 24 pakete ng hinihinalang shabu habang palutang-lutang sa karagatan ng Barangay Solot-solot sa San Juan, Ilocos Sur noong Lunes.

Samantala, sinabi ni Police Regional Office (PRO-1) Director Police Brig. Gen. Lou Evangelista na sinusuyod na ng kanilang mga tauhan ang mga baybayin na nasasakop ng rehiyon sa posibilidad na mayroon pang kasama ang nasa P162 milyon halaga ng shabu na nakuha ng mga mangi­ngisda.

Ayon kay Evangelista, posibleng may iba pang pakete ng mga shabu na ikinalat sa karagatan ng Ilocos Sur kaya iniutos niya sa mga chief of police at provincial director dito ang pagsuyod sa karagatan na kanilang nasasakupan.

Nanawagan din si Evangelista sa mga mamamayan ng lalawigan na sakaling makakita ng kaparehas na bagay sa karagatan ay agad itong isuko sa awtoridad at huwag ng pag-interesan upang hindi sila mapahamak. (Randy Menor/Edwin Balasa)